La Semaine bleue constitue un moment privilégié pour souligner l’importance des retraités dans la vie économique, sociale et culturelle, prendre en compte les préoccupations et difficultés rencontrées par les personnes âgées, et découvrir les réalisations et projets des associations.

Cette année, du 8 au 14 octobre, ateliers, conférences, rencontres porteront sur le thème « Ensemble agissons pour une société plus respectueuse de la planète ».

Retrouvez le programme des animations par secteur :

Une attention accrue

Protéger les plus fragiles, favoriser le respect de la dignité, lutter contre l’isolement, partager et transmettre des valeurs : attentif aux personnes âgées, le Département mène une politique de solidarité accrue en leur faveur. Et parce que les seniors doivent pouvoir participer pleinement à la vie économique, sociale, culturelle et politique, le Département les accompagne chaque jour sur tout le territoire drômois avec le service Coordination, Autonomie, Prévention ( CAP ), en collaboration étroite avec l’ensemble des acteurs du secteur.

Démarches simplifiées

Afin de simplifier les démarches des usagers et d’améliorer les réponses qui leur sont apportées, le Conseil départemental de la Drôme propose depuis le 1er octobre 2018 une structure unique d’accueil et d’information : la Maison départementale de l’autonomie (MDA).

L'accueil physique des usagers (bâtiment MDPH , allée des Langories, plateau de Lautagne, Valence) ainsi que la plateforme téléphonique Drôme Solidarités (04 75 79 70 09) sont accessibles du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 1 7 h (à l'exception du jeudi après-midi).

Début 2019, des points d’accueil - relais de proximité seront mis en place avec le concours des centres médico-sociaux du Département, des centres communaux d’action sociale, des associations partenaires, des intercommunalités et des maisons de service au public. Présents sur l’ensemble du territoire drômois, ils assureront une information au plus près du domicile des personnes âgées et des personnes handicapées.