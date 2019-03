Sports de nature

A Laveyron, dans le parc de la Ronceraie, découvrez la course d’orientation, activité ludique à pratiquer en famille ou vraie discipline sportive.

Principe du jeu : retrouver sur le site les balises en bois symbolisées sur la carte par des cercles rouges. Vous débutez ? Choisissez le parcourt vert, court et facile. Un peu plus de difficultés ? Lancez-vous sur le parcours bleu ou rouge. Et n’oubliez pas de poinçonner votre carte.

Avec le nouveau parcours du domaine de la Ronceraie à Laveyron, la Drôme compte désormais 20 ESO (espace sportif d’orientation). Une volonté du Département, en partenariat avec le comité départemental de course d’orientation, de développer la pratique de cette discipline pour les scolaires, mais aussi pour le grand public.

Financé à part égale par le Département et la commune, l’ESO de la Ronceraie permet également de découvrir le site, ainsi que les aménagements réalisés le long de la ViaRhona : ponton, mare pédagogique et théâtre de verdure.

Télécharger la fiche parcours