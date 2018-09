Vendredi 28 septembre 2018, Marie-Pierre Mouton, présidente du Conseil départemental de la Drôme et Karim Oumeddour, conseiller délégué en charge des sports et de la jeunesse, ont lancé un nouveau dispositif pour la promotion des sports de nature en remettant le titre d’ « Ambassadeurs sports de nature 2018 » à 4 sportifs drômois quelque peu hors normes du fait de leur discipline respective (trail, parapente, canoë) et de par le côté exceptionnel de leurs performances.

Les sports de nature font partie de l’ADN de la Drôme. Randonnée pédestre, VTT , course d’orientation, escalade, trail, canoë, spéléo, parapente… presque tous les sports de nature peuvent s’y pratiquer. Figurant parmi les tous premiers départements de France à avoir misé sur les activités de pleine nature pour promouvoir et structurer son territoire, le Département œuvre au quotidien, en partenariat avec de nombreux acteurs, pour aménager des sites de pratique, les entretenir et concilier les usages.

Ainsi, la Drôme compte aujourd'hui environ 6 000 km de sentiers de randonnée, 500 km d'itinéraires de canoë kayak, 7 stations, 5 via ferrata, 17 espaces sports orientation, une quarantaine de sites de vol libre, plus d'une centaine de sites d'escalade, etc.

Des aménagements et des manifestations de qualité (trail des Baronnies, raid VTT Les Chemins du soleil) contribuent à accroître la renommée de la Drôme en la matière.

Pour offrir plus de visibilité aux lieux de pratique et plus globalement à la politique mise en oeuvre, le Département a décidé de lancer un nouveau dispositif : « Ambassadeurs sports de nature ». L’objectif est de soutenir financièrement (2 500 €/an pour chaque ambassadeur) des sportifs drômois emblématiques qui, en retour, assureront un retour sur image et la promotion des sports de nature et des sites de pratique dans la Drôme, notamment sur les réseaux sociaux (facebook, twitter, instagram) via les hashtags #ambassadeurDrôme et #ladromeledepartement.

Ce dispositif vise des sportifs évoluant dans les trois milieux de pratique (terrestre, aérien et nautique) et n’entrant pas dans les critères du Club Drôme, car réalisant des exploits ou performances souvent hors compétition. Chaque année, la liste des sportifs sera révisable selon les critères d’exploits, de notoriété et de représentativité des activités vitrines du Département.

Les Ambassadeurs 2018

Amandine FERRATO (trail)

Vice-championne du monde individuel et championne du monde par équipe en 2017 en Italie. 3e de l’OCC, course de l’Ultra-Trail du Mont-Blanc en 2017

Benoit GIRONDEL (trail)

Vainqueur 2017 de la Diagonale des fous (ultra-trail sur l’île de la Réunion), top 3 des courses mondiales et double vainqueur de l’Endurance trail des Templiers 2014 et 2016

Antoine GIRARD (parapente)

Recordman du monde d’altitude en parapente (8 157m) en Himalaya. Record du plus grand vol de distance au Pakistan 248 km 3ème X’Alps en 2013 et 4ème en 2015