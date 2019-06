Nouveau pôle social à Tain l'Hermitage

Les équipes du Centre Médico-Social et de l'Aide Sociale à l'Enfance de Tain seront réunies dans un même pôle social à compter du 6 juin.

C'est dans un bâtiment neuf et adapté aux enfants, équipé de panneaux photovoltaïques (50% des besoins en l'électricité seront ainsi produits) et entouré d'espaces verts, que les équipes du CMS et de l' ASE vous accueilleront désormais.

Les équipes de l' ASE du Royans-Vercors-Drôme des Collines rejoignent également ce nouveau pôle, soit 26 professionnels pour vous accompagner au quotidien.

Le département a financé ce projet de 1,75M€.

69 B, rue Jules Nadi

26 600 Tain l'Hermitage