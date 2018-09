RD125 - Travaux d’aménagement sur les communes d’Allex et Montoison Première expérience dans la Drôme, le Département opte pour la technique du retraitement en place à froid aux liants hydrauliques routiers. Un choix qui présente des atouts économiques et environnementaux.

Pour permettre aux professionnels de la route de découvrir cette technique innovante, une visite du chantier, en présence de Marie-Pierre Mouton, Présidente du Département et André Gilles, vice-président chargé des routes a été organisée le 12 septembre en partenariat avec CIMBETON et le groupement E26/Guintoli.

Face aux méthodes traditionnelles de rechargement d’une couche de surface ou de réfection totale après décaissement de la structure de la chaussée, la technique du retraitement des chaussées en place à froid aux liants hydrauliques offre une alternative économique, pérenne et écologique pour l’entretien des chaussées : moins de déchets, moins de rotations de camions et donc préservation du réseau routier avoisinant, sécurité renforcée, durée des travaux écourtée, réduction des coûts, moindre impact environnemental. Destinée à recréer, à partir d’une chaussée dégradée, une structure homogène et adaptée au trafic à supporter, cette technique consiste à incorporer au sein du matériau, obtenu par fractionnement de l’ancienne chaussée, un ciment ou un liant hydraulique routier et éventuellement un correcteur granulométrique et de l’eau, et de les mélanger intimement, in situ, jusqu’à l’obtention d’un matériau homogène. Ainsi, après réglage et compactage, une nouvelle assise de chaussée est réalisée sur laquelle on applique 6 cm d’enrobé, comme couche de roulement.

Les travaux engagés sur la RD125 début juin 2018 entre les communes d'Allex et de Montoison permettront d'améliorer la sécurité des usagers de la route. Une opération entièrement financée par la collectivité à hauteur de 3,5 M€. Ces travaux portent sur : - le renforcement et le calibrage de la RD 125 avec un élargissement de la chaussée (2 voies de 3.00m et 2 accotements revêtus dit « bandes multifonctionnelles » de 1.25m) - l’aménagement d’un carrefour giratoire à l’intersection des RD 93 / 125 / 555 et de voies communales desservant le secteur nord du village d’Allex, - la sécurisation des traversées des hameaux des vallons et des fanges, - le déplacement ou enfouissement des réseaux. Le rétablissement de la circulation est prévu début novembre 2018, la mise en service globale de l’aménagement au printemps 2019.

Chiffres clés :

Longueur du tracé 3,5 km

Trafic 2700 véhicules/jour dont 4,2% PL

Environ 40 000 m2 revêtus

Largeur de la chaussée : 8,50 m pour la RD 125 (2 voies de 3.00m et 2 accotements revêtus dit « bandes multifonctionnelles » de 1.25m)

Surface totale retraitée : 43 200 m²

Liant hydraulique routier utilisé pour l’opération : 1 550 tonnes Volume total des matériaux retraités (arase de terrassement et couches de fondation): 30 650m3