8 mars – Olympe, Simone, Elisabeth et les autres

A l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, et tout au long de l’année, les médiathèques départementales proposent des livres, des films et des documentaires pour mieux appréhender le sujet. A découvrir la sélection « 8 mars – c’est l’histoire d’une femme ».

Depuis Olympe de Gouges jusqu’à Elisabeth Badinter, en passant par Simone de Beauvoir et Simone Veil, sans oublier Clara Zetkin (à l’origine de la journée du 8 mars), Marie Curie, Virginia Woolf ou Gisèle Halimi, des générations de femmes, anonymes ou célèbres, se sont battues pour faire progresser et défendre les droits des femmes.

Si les choses ont évolué, force est cependant de constater que beaucoup reste encore à faire pour atteindre la parfaite égalité hommes/femmes et qu’il suffit d’un regain d’extrémisme pour voir des droits fondamentaux remis en cause.

Pour symbolique que puisse paraître la journée du 8 mars, elle n’en reste pas moins fondamentale pour évoquer le sujet sous tous ses aspects et rappeler que ce combat nous concerne toutes et tous, femmes ET hommes.

Lieux de ressources et de réflexion, les médiathèques de la Drôme proposent de nombreux ouvrages (livres, e-books, vidéos en ligne, DVD…) en lien avec le sujet et pour tous les âges.

De quoi apprendre et comprendre, et découvrir des destins exceptionnels trop souvent restés dans l’ombre de sociétés patriarcales, à l’image du Dr Suzanne Noël, féministe et pionnière de la chirurgie réparatrice qui a opéré de nombreux soldats défigurés par les obus, les Gueules cassées de la Première Guerre mondiale.

A mains nues, textes de Leïla Slimani, illustrations Clément Oubrerie, ed. Les Arènes BD.

Découvrez la sélection des médiathèques départementales de la Drôme « 8 mars – c’est l’histoire d’une femme »