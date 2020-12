Éducation

A Nyons, le futur complexe sportif de la cité scolaire Barjavel-Roumanille prend forme

Afin que les 1 200 collégiens et lycéens puissent pratiquer le sport scolaire dans de bonnes conditions, le Département et la Région ont acté la construction d’un nouveau complexe en lieu et place de l’actuel gymnase, vétuste et de petites dimensions.