Avec le Grand Repas, les collégiens se régalent

Une fois par an, le même jour, le Grand Repas permet de proposer aux habitants d’un même territoire, un menu unique, local et de saison, que ce soit à la cantine, à la maison ou sur son lieu de travail. Cette année, ce sont onze collèges drômois qui ont participé au Grand Repas.

Le Grand Repas c’est surtout l’occasion de sensibiliser les participants au bien manger, aux circuits courts et soutenir les producteurs de territoire. Des sujets bien connus dans nos cantines drômoises, labellisées Ecocert « En cuisine », utilisant en moyenne 47% de produits bio et 35% de produits locaux et équipées en self participatifs pour lutter contre le gaspillage alimentaire.

Cette opération nationale est organisée depuis 2019 sur le territoire grâce à un travail partenarial entre le Conseil départemental et de nombreuses structures et collectivités dromardéchoises.

Au menu cette année

Le parrain de cette 5ème édition, Christophe Malet, chef du restaurant « d’un goût à l’autre » à Nyons et Christophe Roux, chef du collège départemental Do Mistrau à Suze-la-Rousse et co-parrain, ont imaginé ensemble un menu mettant à l’honneur les produits du terroir :

– Tagliatelles de courgettes sauce “yogourt et basilic”,

– Sauté d’agneau de Sisteron aux olives de Nyons et son risotto de petit épeautre de Haute-Provence

– Délice de patates douces et mousse au chocolat.

Découvrez les recettes du Grand Repas 2024 ici

31 000 repas servis en Drôme-Ardèche

En plus des onze collèges drômois, des cuisines centrales de Valence Romans Agglo desservant 19 communes, de Guilherand-Granges et des Hôpitaux Nord-Drôme, plusieurs établissements médico-sociaux et communes ont participé hier à l’événement, portant à 31 000 le nombre de repas servis en restauration collective sur les deux départements. Une participation en constante progression.