Bonne rentrée aux collégiens drômois !

C’est l’heure de la rentrée pour les 25 902 collégiens scolarisés dans les 52 collèges drômois (38 publics et 14 privés).

Collectivité en charge des bâtiments et de la restauration scolaire des collèges, le Département s’engage pour offrir aux élèves les meilleures conditions d’apprentissage. En 2023/24, 82M€ sont consacrés à l’éducation et la jeunesse : constructions, rénovations, activités culturelles et sportives, mobilités douces, maintien du pouvoir d’achat… Des nouveautés au profit des collégiens, des familles et de l’environnement.

52 collèges 82 M€

Budget 2023 25 902 collégiens

Les enjeux de la rentrée scolaire 2023/24

Maintenir le pouvoir d’achat des familles

Maintien des tarifs de restauration à 3,45 € par repas malgré l’augmentation du coût des denrées et de l’énergie.

à 3,45 € par repas malgré l’augmentation du coût des denrées et de l’énergie. Maintien d’un soutien exceptionnel au dispositif de la carte Top Dep’Art avec 25 € supplémentaires pour la pratique sportive et culturelle.

Offrir aux collégiens de meilleurs conditions d’apprentissage

Ouverture du nouveau collège de l’Hermitage à Mercurol-Veaunes (capacité : 750 élèves, 34M€ dont 1,3M€ de la commune, 1,1M€ de Arche agglo et 1M€ de l’Etat)

(capacité : 750 élèves, 34M€ dont 1,3M€ de la commune, 1,1M€ de Arche agglo et 1M€ de l’Etat) Poursuite des travaux de construction du futur collège de Suze-la-Rousse (capacité 600 élèves, 24M€ dont 1,7M€ de la commune + 5M€ pour le gymnase). Livraison prévue en 2025.

(capacité 600 élèves, 24M€ dont 1,7M€ de la commune + 5M€ pour le gymnase). Livraison prévue en 2025. Restructuration des collèges selon le référentiel départemental « collège de demain » à Cléon d’Andran, La Chapelle-en-Vercors…

selon le référentiel départemental « collège de demain » à Cléon d’Andran, La Chapelle-en-Vercors… Des actions éducatives « clés en main » : découverte des stations de la Drôme et du Vercors pour tous les 6e, sensibilisation au décryptage de l’information pour tous les 5e, accès au musée départemental de Vassieux pour les 3e.

Se soucier de l’impact environnemental