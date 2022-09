Cap sur les sciences

Plus que jamais d’actualité, le thème du « Réveil climatique » sera au centre de la réflexion avec une découverte du monde des océans, du ciel, de la terre, du feu, de la biodiversité…

Ateliers, jeux, spectacles, conférences, expositions s’installent dans les médiathèques, bibliothèques et dans les établissements scolaires de 37 communes.

Le village des sciences universitaire se tiendra le 15 octobre à Valence sur le site Latour-Maubourg, avec 38 animations (dès 4 ans).

Partenaire de l’événement, le Département proposera une activité imaginée par le Laboratoire départemental d’analyses : De la fourche à la fourchette (dès 7 ans).

Votre mission ? Trouver ce qu’a bien pu manger la vache Marguerite et qui l’a rendu patraque. Enfilez la blouse du vétérinaire et à vous de lui faire un bilan de santé complet : analyse de l’alimentation, prise de sang, contrôle de l’eau d’abreuvement et tests sur le lait.

Parrain de cette édition, l’océanographe valentinois François Sarano donnera une conférence : « Océan, dernier territoire sauvage, pourquoi le préserver ? » Accessible et gratuit pour tous.

En savoir plus > fetedelascience-aura.com/drome