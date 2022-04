C’est parti pour le chantier du futur collège de l’Hermitage

Situé à l’entrée sud-ouest de la ville, à proximité de la RD 115, ce nouvel établissement de 750 élèves viendra soulager celui de Tournon en Ardèche, qui accueille des collégiens drômois et est aujourd’hui saturé, et rendra plus cohérente la carte scolaire.



Outre le collège, le projet intègre un gymnase en partie financé et utilisé par la commune ainsi que l’aménagement des abords, aire de bus et parking, financés par Arche Agglo.

Le Département mettra à disposition de la commune le restaurant scolaire du collège avec une salle construite spécialement pour accueillir les classes de maternelles.



Conçu suivant le référentiel « collège de demain » du Département, ce collège s’appuiera sur des espaces innovants plus ouverts et mutualisables. L’élément central sera le grand hall ouvert sur le foyer et le centre de connaissance et de la culture qui regroupera des espaces de lectures et de travail en groupe.

Le restaurant sera ouvert sur la cour et la salle polyvalente sera mutualisée avec la mairie de Mercurol (espace Eden).

Un collège Haute Qualité Environnementale, à énergie positive et faible impact carbone, qui utilisera deux énergies renouvelables, la géothermie et le solaire avec l’installation de panneaux photovoltaïques. L’établissement totalisera 7150 m2 composé de 21 classes classiques, 5 classes de sciences, 2 salles d’art, 1 classe ULIS, 1 salle informatique.

Outre les fonctionnalités classiques d’un collège (salles de classes banalisées ou spécialisées, CDI, administration, foyer, restaurant scolaire en self participatif zéro gaspi), il bénéficiera d’une grande cour avec préau, d’un jardin pédagogique et de 3 logements indépendants.

Des équipements sportifs compléteront l’ensemble : un gymnase de 2200m2 comprenant une salle de convivialité, des espaces associatifs et une tribune de 300 places (exploité par la commune), un plateau sportif de 6000m2 (piste athlétisme de 200m, piste de saut, 4 terrains de basket et 2 de handball), un espace enherbé de 2000m2 pour les sports de lancer.



Pour mener à bien ce projet, le Département a choisi d’utiliser une procédure de Marché Global de Performance qui lie conception, réalisation et maintenance autour d’objectifs mesurables en particulier de termes de performance énergétique, sous la responsabilité d’un mandataire unique.

C’est le groupe SPIE Batignolles qui a remporté le concours de construction.

Financements

Département de la Drome : 28 722 458 € TTC

Arche Agglo : participation de 1 110 693 € TTC

Mairie Mercurol-Veaunes : participation de 1 305 474 € TTC

ETAT : 1 044 717 € TTC (subvention dans le cadre de la dotation de soutien à l’investissement public départemental)

ADEME : 13 881 € TTC (fond chaleur : subvention sur les études de conception d’une installation de

géothermie)

Le Département de la Drôme compte 37 collèges et investit de façon exceptionnelle pour la jeunesse, à hauteur de 61,5 M€ pour la seule année scolaire 2021/2022. Ce sont pas moins de 3 collèges qui sont en cours de construction, en projet ou en voie de réalisation dans le Département : à Saint Donat sur l’Herbasse, Suze la Rousse et Mercurol-Veaunes.

Par ailleurs, des travaux importants de rénovation sont en cours dans bon nombre de collèges. A titre d’exemple : internat de demain à la Chapelle en Vercors, réfection des cours de récréation à Chabeuil, restructuration des collèges Monod à Montélimar et Cléon d’Andran.