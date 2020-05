Collèges : conditions de sécurité sanitaire réunies pour une réouverture lundi 18 mai

Le Département a mobilisé ses équipes afin que tout soit prêt, y compris la restauration scolaire, pour un accueil hautement sécurisé de tous, élèves et personnels, à compter du 18 mai.

Lundi 18 mai, les collégiens drômois de 6e et 5e vont pouvoir revenir au collège. Mais cette rentrée sera, on s’en doute, bien différente d’une reprise normale.

Pour faire face à l’épidémie de Covid-19 et assurer la protection des collégiens et de tous les personnels, chacun devra respecter des règles sanitaires très strictes et appliquer une organisation spécifique mise en place par chaque établissement.

Ce vendredi après-midi, venue se rendre compte des derniers préparatifs au collège de Beaumont-lès-Valence, Marie-Pierre Mouton, présidente du Département de la Drôme a fait le point sur la situation :

« Le Département a tout mis en oeuvre pour que les conditions sanitaires et de réouverture des établissements soient réunies pour le 18 mai ».







A savoir

Masques

Le Département offre un masque lavable à chaque collégien du public et du privé dès lundi 18 mai.

Restauration scolaire réorganisée

Le virus génère des risques de contagion par contact des mains entre les usagers, mais

aussi par contact avec les équipements ou ustensiles. Dans ce contexte, la mise en oeuvre d’une organisation requérant le moins de manipulations possibles sera privilégiée.

Pour le temps du repas, le Département propose plusieurs configurations aux établissements qui choisiront l’organisation la mieux adaptée à leurs caractéristiques (agencement de la salle, composition de l’équipe, nombre d’élèves accueillis…) :

service à table avec plateau/couverts composé par les agents

self linéaire avec service à l’assiette par le personnel placé derrière la banque

maintien du self participatif sous certaines conditions parcours fléché, marquage au sol, distanciation, présence d’un agent, nettoyage régulier des banques…)

plateau repas préparé à l’avance (couverts et composantes) servi à table ou distribué à l’entrée du self

Recommandations générales

lavage des mains des collégiens avant de rentrer dans le réfectoire

mise en place d’un sens de circulation matérialisé par un marquage au sol ou des coupe-files pour respecter la distanciation

menu unique avec plat chaud et entrée du jour

pas de libre-service

désinfection des chaises/tables entre les services

Gel hydroalcoolique et produit d’entretien

Des produits d’entretien et de gel hydroalcoolique ont été achetés afin d’éviter aux établissements d’être confrontés à une rupture d’approvisionnement : 20 litres de virucide (une dotation complémentaire sera livrée fin mai) et 5 litres de gel hydroalcoolique par collège.

Personnel mobilisé et entretien renforcé

Pour accompagner la mise en oeuvre du protocole sanitaire défini par l’Education nationale, le Département de la Drôme a mobilisé son personnel dès la semaine du 11 mai pour la mise en place des conditions d’accueil. A compter du 18 mai, 321 agents seront en fonction et équipés de tout le matériel de protection nécessaire (masques, écrans faciaux, gants…) pour mener à bien leurs missions.

Afin de garantir des conditions sanitaires et d’hygiène élevées dans les locaux, les interventions d’entretien sont renforcées et les agents techniques départementaux particulièrement sensibilisés :

désinfection fréquente des points de contact

nettoyage approfondi au virucide des salles de classe utilisées

augmentation du temps de travail de la lingerie

désinfection du restaurant scolaire après le passage de chaque groupe d’élèves

nettoyage des claviers d’ordinateurs utilisés par les élèves

RAPPEL