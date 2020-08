Collèges : une rentrée sous haute protection

Le Département renforce la sécurité sanitaire et poursuit ses investissements pour les collégien.nes drômois.es.

Ce mardi 1er septembre 2020, c’est une rentrée particulière qui se profile pour 26 400 collégiens drômois. Le virus du Covid-19 circule toujours et impose à tous le strict respect des consignes sanitaires et des gestes barrières.

Depuis le déconfinement, au printemps dernier, le Département a mis en place un protocole rigoureux dans les collèges pour le nettoyage des salles de classe et autres locaux, la circulation des élèves ainsi que pour la restauration scolaire.

Pour les mois à venir, et tant que cela sera nécessaire, ces consignes sont maintenues, voire renforcées.

Marie-Pierre Mouton, présidente du Conseil départemental de la Drôme et Véronique Pugeat, vice-présidente chargée de l’Education, de préciser : « Tout est mis en oeuvre pour que les élèves puissent étudier sereinement et en sécurité. Néanmoins, cette situation inédite ne nous empêche nullement de poursuivre nos objectifs et nos investissements (59,6 M€) pour offrir aux jeunes Drômois des conditions d’apprentissage toujours meilleures ».

Repères rentrée 2020/21

Sécurité sanitaire

Le Département va remettre à tous les collégien.nes (établissements publics et privés) un kit de rentrée comportant notamment un masque en tissu, lavable et réutilisable

Equipement de tous les établissements en colonnes de gel hydroalcoolique

Installation de lave-mains supplémentaires dans 8 collèges

Fourniture de masques de protection supplémentaires aux agents

Nettoyage et désinfection des tables et tableaux au virucide

Restauration scolaire

Consignes sanitaires renforcées

3,45 € le repas de midi

possibilité de consulter les menus via l’application mobile « La Drôme », ainsi que sur le site ladrome.fr

Carte Top Dép’Art

Carte de 90 € par élève

15€ pour la culture

15 € pour le sport

10 € pour les livres

50 € dans les sites départementaux (stations, châteaux, musée)

le crédit pour l’année scolaire 2020/2021 est à consommer jusqu’au 31 août 2021

Bourses départementales

Dépôt des demandes du 16 novembre 2020 au 30 mars 2021, sur https://boursescolleges.ladrome.fr

Numérique

Poursuite du déploiement des équipements numériques (4800 tablettes dans les collèges, des imprimantes 3D, vidéo-projecteurs…) et du mobilier innovant.

Nouveau référentiel internat

Lancement des consultations pour la restructuration des internats de Die et la Chapelle-en-Vercors sur la base d’un nouveau référentiel réalisé en concertation avec les collégiens, parents et encadrants.

Constructions

5 projets de construction sur 4 ans : 3 collèges et 2 gymnases (89 M€ investissement)

Reconstruction du collège de Saint-Donat : février 2020 – septembre 2021

Construction du collège de Mercurol-Veaunes : 2 nd semestre 2021 – 2 nd semestre 2023

semestre 2021 – 2 semestre 2023 Reconstruction du collège de Suze-la-Rousse : 2 nd semestre 2021 – 2 nd semestre 2023

semestre 2021 – 2 semestre 2023 Construction du 2 nd gymnase de la cité mixte de Nyons : mai 2020 – mars 2022

gymnase de la cité mixte de Nyons : mai 2020 – mars 2022 Construction du gymnase du collège Marc Seignobos à Chabeuil : 2nd semestre 2021 – 4e trimestre 2022

Rénovations

Lis Isclo d’Or (Pierrelatte) 6,5 M€ – fin travaux décembre 2020

Marcel Pagnol (Valence) : 8,5 M€ – fin travaux décembre 2021

Jean Perrin (Saint-Paul-Trois-Châteaux) : 7,9 M€ – fin travaux août 2022

Olivier de Serre (Cléon d’Andran) : 10,5 M€ – travaux prévisionnels été 2021 – été 2024

Qualité environnementale

2e phase de mesures de la qualité de l’air intérieur des collèges

Les réaménagements des cours de collèges s’inscrivent désormais dans le cadre d’un plan de lutte contre le changement climatique et intègrent de nouveaux matériaux permettant de déperméabiliser les sols et de revégétaliser les espaces.