Concours photo « Objectif Eau »

À l’occasion de la journée Mondiale de l’Eau, le Département lance un concours photo du 10 mars au 20 avril. Saisissez votre appareil et participez pour mettre en lumière l’eau en Drôme !

Une richesse à valoriser

L’eau façonne les paysages drômois. Elle joue un rôle clé dans notre quotidien, pour l’agriculture, l’industrie ou encore l’énergie.

Face aux défis climatiques et environnementaux, la protection de cette ressource devient essentielle. C’est dans ce cadre que la Direction de l’Environnement et la Direction de la Culture et du Patrimoine lancent un concours photo.

Ce concours s’inscrit, à la suite des Assises Drômoises de l’Eau, dans une volonté de sensibilisation et de pédagogie plus positive sur les enjeux autour l’eau et de ses usages. L’approche artistique permet cela en changeant de regard, de perspective ou d’angle de vue.

Un concours ouvert à tous

Le concours « Objectif eau » se déroule du 10 mars au 20 avril 2025. Il s’adresse aux photographes amateurs, de tout âge, résidant dans la Drôme ou les départements voisins. Tous concernés par le sujet de l’eau, participez dans une des 3 catégories : Jeunes (jusqu’à 18 ans)

Grand public (plus de 18 ans)

Agents du Département

Un thème au cœur des enjeux locaux

Le concours invite à explorer le thème « L’eau en Drôme » à travers trois questions :

D’où vient notre eau potable ?

Quels sont ses usages dans la Drôme ?

Quels impacts le changement climatique a-t-il sur cette ressource ?

Chaque participant propose une seule photo, accompagnée d’un court texte explicatif.

Comment participer ?

La participation est simple :

Réalisez votre photo dans la Drôme. Déposez-la avec sa description via le formulaire en ligne. Attendez le verdict du jury début mai.

Lots à gagner

Les 10 lauréats remporteront : Leur photo imprimée et encadrée

Un lot de dispositifs d’économies d’eau

Une visite à l’Auberge des Dauphins

Une visite au Musée de la Résistance

Un lot Département Les photos primées seront exposées : Le 24 mai 2025 lors de la Fête de la Nature à l’Auberge des Dauphins

En ligne sur la cartepatrimoine.ladrome.fr

Sur les sites internet et réseaux sociaux du Département

Besoin d’inspiration ?

Plongez dans l’univers de trois artistes-photographes : Bertrand Stofleth, Bernadette Tintaud et Jacqueline Salmon.

Leurs clichés, mêlant approche documentaire et esthétique, témoignent de la richesse et de la grande diversité du patrimoine naturel drômois.

Découvrez leur travail dans une exposition virtuelle sur le portail des collections départementales.