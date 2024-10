Conseil DÃ©partemental des Jeunes :Â  des projets innovants !

Le moins que l’on puisse dire c’est que les collégiens élus au Conseil départemental des jeunes n’ont pas manqué d’idées durant leur mandat !

Élus en novembre 2023 pour un an, la promotion 2023/2024 répartie dans cinq commissions territoriales (Devoir de mémoire, Jeunes sapeurs pompiers, Sport santé, Transition écologique et Cinéma) a présenté le fruit de son travail devant l’Assemblée départementale ce lundi 14 octobre. Des projets innovants et citoyens à découvrir ici.

Un serious game sur la Résistance du Vercors

Les conseillers de la commission Devoir de mémoire ont élaboré un serious game pour attirer les jeunes au musée de la Résistance de Vassieux-en-Vercors. Développé avec la société de production audiovisuelle drômoise Asnoprod et une société de jeux vidéos à partir de documents historiques du musée, ce jeu emmène les participants dans le quotidien des maquisards du Vercors.

Valoriser l’engagement des Jeunes sapeurs pompiers

Afin de susciter l’engagement des collégiens dans une des huit écoles de Jeunes sapeurs pompiers (JSP) du département, les conseillers de la commission Jeunes sapeurs pompiers ont réalisé une vidéo immersive. Cette vidéo présentée à toutes les classes de 3e permet de découvrir une caserne ainsi que les principales activités des JSP. Elle sera diffusée à tous les collégiens qui participeront à la nouvelle action éducative du Département « Les gestes qui sauvent »

Lutter contre la sédentarité des collégiens

Le niveau de sédentarité des collégiens est élevé et fait courir des risques pour leur santé. Les conseillers de la commission Sport santé ont planché sur un moyen d’inciter leurs pairs à bouger plus. Afin de réintégrer du mouvement dans le quotidien, les conseillers ont réalisé une vidéo de sensibilisation et créé un programme d’exercices qui incite à bouger sans faire de sport et sans matériel.

Impliquer les jeunes dans la transition écologique

Cette commission a créé un événement festif et convivial pour faire comprendre les enjeux de la transition écologique. Cet événement comprenait un spectacle réalisé par une compagnie de théâtre, l’intervention d’un éco-garde départemental, l’intervention d’une association investie dans le réemploi ou encore des ateliers de troc. Il a eu lieu au collège Anne CARTIER de Livron-sur-Drôme.

Un pass « Pop’Ado » pour redonner aux jeunes l’envie d’aller au cinéma

Les adolescents ont tendance à délaisser les salles obscures au profit des plateformes en ligne. Pour remédier à cette situation, les jeunes de la commission Cinéma ont créé un dispositif destiné à faire revenir les adolescents au cinéma en partenariat avec l’association régionale de cinémas indépendants Les Ecrans. Ce pass « Pop’Ados » comprend une plateforme en ligne sur laquelle les collégiens peuvent voter pour des films qu’ils ont envie de voir en salle. Les trois films avec le plus de vote seront programmés dans sept cinémas partenaires, pour une séance spéciale adolescents (bruit et nourriture autorisés). Grâce à une carte de fidélité, un collégien qui participe aux trois projections bénéficie d’une place gratuite pour une séance de son choix.