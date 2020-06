Conseil Départemental des Jeunes :  distinction nationale pour « Clue Ado »

Ce jeu, imaginé par les collégiens drômois du CDJ pour parler discrimination et harcèlement à l’école, a remporté le prix national Jeunes Citoyens 2020.

Deux ans après avoir été récompensés pour leur travail sur les sanitaires et l’hygiène au collège, les jeunes élus du Conseil Départemental des Jeunes (CDJ) de la Drôme sont de nouveau à l’honneur.

Mercredi 10 juin 2020, l’Association Nationale des Conseils d’Enfants et de Jeunes (ANACEJ) a révélé le palmarès des jeunes citoyens 2020 : le CDJ 26 remporte le prix national dans la catégorie Département pour « Clue Ado ».

Ce jeu, imaginé par les conseillers départementaux jeunes (11 – 14 ans), qui s’inspire de difficultés et situations bien réelles, a pour objectif d’aborder sans a-priori le problème des discriminations et du harcèlement à l’école.

Les joueurs doivent mener une enquête pour comprendre les fondements et ressorts des discriminations via des cartes questions et des vidéos interprétées par les jeunes élus de la commission discrimination.

Aujourd’hui utilisé dans les collèges de la Drôme, ce jeu a déjà permis à des équipes enseignantes de déceler certaines situations problématiques.

Karim Oumeddour, conseiller départemental de la Drôme, chargé du sport et de la jeunesse, à l’initiative du CDJ26, a chaleureusement félicité les collégiens et redit toute l’importance de donner la parole aux jeunes sur des sujets les concernant directement.