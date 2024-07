CrÃ©ation dâ€™Ã®lots dâ€™avenir en forÃªt de SaoÃ»

Ce projet propose une alternative à certains peuplements vulnérables de la forêt départementale de Saoû, classée Espace Naturel Sensible, avec pour objectif de tester différentes essences et d’obtenir un peuplement diversifié et résiliant face aux changements climatiques.

Quatre îlots expérimentaux couvrant une superficie totale de 2 hectares ont été plantés à l’automne 2023. Ces parcelles comptent 2 680 plants répartis en 9 essences, dont la reprise est excellente à ce jour.

Le Département a bénéficié d’une subvention de 18 917,98 € dans le cadre du Plan « France Relance » pour mener à bien ce projet d’un montant total de 51 120 €.