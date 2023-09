Découvrez le collège départemental de l’Hermitage

Après le collège Joséphine BAKER de Saint-Donat-sur-l’Herbasse en 2022, le collège de l’Hermitage à Mercurol-Veaunes a ouvert ses portes à la rentrée 2023.

Le Département de la Drôme a fait le choix de construire ce nouveau collège, pour soulager le collège de Tournon, qui accueillait des collégiens drômois, et rendre la carte scolaire plus cohérente. D’une capacité de 750 élèves, il accueille aujourd’hui 420 élèves.

Conçu suivant le référentiel « collège de demain » co-construit avec les équipes pédagogiques, les collégiens et leurs parents, ce collège s’appuie sur des espaces innovants plus ouverts et mutualisables. Il offre une configuration particulière, visant à considérer l’ensemble du site comme lieu d’apprentissage et à favoriser l’autonomie des élèves.

Un collège à haute qualité environnementale

L’établissement intègre un gymnase de 2 500 m², un plateau sportif et un restaurant scolaire. Il bénéficie d’un chauffage par géothermie, d’une isolation en laine de bois renforcée et de 500 m² de panneaux photovoltaïques qui suffisent à lui fournir l’énergie nécessaire à son fonctionnement.

L’utilisation du bois a été privilégiée : il est utilisé comme matériau structurel massif, avec des murs à ossature en bois des Alpes (forêts du Vercors, de Méaudre, d’Autrans et d’Entremont). Le bâtiment est labellisé HQE, Haute qualité environnementale.

Ce collège neuf représente un investissement de 34 M€, partagé entre le Département de la Drôme (31,4 M€), Arche Agglo (1,1 M€), l’Etat (1,1M€), la commune de Mercurol-Veaunes (1,3M€) et l’ADEME, Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (100 000 €).

