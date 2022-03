Découvrez le futur collège de Suze-la-Rousse

Le Département investit pour la jeunesse ! Pas moins de 3 nouveaux collèges vont sortir de terre prochainement afin d’offrir des conditions optimales d’apprentissage aux jeunes Drômois. Le nouvel établissement de Saint-Donat-sur-l’Herbasse ouvrira ainsi ses portes dès septembre 2022, celui de Mercurol-Veaunes un an plus tard, et Suze-la-Rousse se verra accueillir un collège nouvelle génération signé par l’architecte de renom Rudy Ricciotti à la rentrée 2024.

Le nouvel établissement, qui sera implanté à l’entrée ouest de la ville (côté Bollène), permettra d’accueillir entre 500 et 600 élèves, occupera une surface de 4260m², et représente un investissement de 24 millions d’euros (22,3 M€ pour le Département et 1,7 M€ pour la commune de Suze-la-Rousse).

__

Réunion publique

mardi 22 mars 2022 à 18h30

Salle des Fêtes de Suze-la-Rousse

Entrée libre