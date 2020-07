Déplacements doux en forêt de Saoû

Un joli parcours de près de 3 kilomètres qui relie l’aire de stationnement du Pertuis au cœur de la forêt de façon parfaitement sécurisée… et écologique.

L’aménagement de la voie verte (tracé, calibrage, choix des matériaux de revêtement…) a nécessité de nombreux compromis visant à respecter la sensibilité du site, les différentes législations en vigueur (site classé, forêt de protection, zone « Natura 2000 », etc…) et concilier les différents usages (randonnée pédestre, équestre, vélo, ou encore exploitation forestière). D’une largeur variable entre 1,5 et 3 mètres, la voie verte réutilise en partie des portions existantes (piste Burrus, piste forestière et cavalière), complétée par la création de trois sections nouvelles. En complément, des travaux ont été réalisés afin d’agrandir, améliorer et sécuriser les aires de stationnement de la forêt (« Pertuis » 6 places et « Sables blancs » 31 places).

La commune de Saoû devrait, à terme, s’emparer de l’aménagement du parcours entre le Pertuis et le village.

Un chantier d’un peu plus de 250 000 euros intégralement financé par le Département, et surtout intégré au projet global d’aménagement de la forêt de Saoû et de réhabilitation de l’auberge des Dauphins.