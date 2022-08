Des collèges qui ont la classe

Jeudi 1er septembre : jour de rentrée pour 25 561 collégiens drômois !

Collectivité en charge des bâtiments et de la restauration scolaire des collèges, le Département de la Drôme consacre cette année un budget de 65,6 M€ répartis entre constructions neuves, rénovations, économie d’énergie, qualité environnementale, activités culturelles et sportives, mobilités douces, alimentation saine et locale, et développement des équipements numériques.

Tour d’horizon des points forts de cette rentrée scolaire 2022/23

• ouverture du nouveau collège Joséphine Baker et de son gymnase à Saint-Donat-sur-l’Herbasse (capacité 650 élèves, 30 M€ dont participation de 1,4 M€ d’Arche agglo et 0,4 M€ de la commune)

• poursuite de la construction du collège et du gymnase de Mercurol-Veaunes (capacité 750 élèves, 32 M€ dont 1,3M€ de la commune et 1,1 M€ d’Arche agglo, livraison prévue pour septembre 2023)

• prochaine mise en chantier du nouveau collège de Suze-la-Rousse capacité 5/600 élèves, 24 M€ dont 1,7 M€ de la commune + 5 M€ pour le gymnase, livraison prévue pour septembre 2024)

• inauguration du nouveau complexe sportif de la cité mixte Barjavel-Roumanille de Nyons (6,8 M€ dont 3,1 M€ de la Région et 0,2 M€ de la commune)

• rénovation des collèges Jean Perrin de Saint-Paul-Trois-Châteaux (7,9 M€) et Olivier de Serres à Cléon d’Andran (11 M€), internat du collège nature de La Chapelle-en-Vercors (8 M€)

• évolution de la carte Top Dép’Art avec une offre diversifiée (sport, culture, patrimoine) et une couverture territoriale élargie avec 717 partenaires

• 7e édition du Conseil départemental des jeunes (CDJ) pour une découverte de la collectivité et de la citoyenneté, et mise en œuvre de projets concernant le quotidien des jeunes Drômois (lutte contre les discriminations, sensibilisation aux addictions, préservation de l’environnement…)

• poursuite du plan « Tous à vélo au collège » pour faciliter, dynamiser et sécuriser la pratique quotidienne du vélo des collégiens

• réaménagement des cours des collèges avec la poursuite du plan de végétalisation et de perméabilisation des sols

• poursuite du déploiement du référentiel de qualité globale des conditions d’accueil et d’apprentissage des collégiens, qui associe les élèves aux décisions concernant leur cadre de vie et les différents usages du site

• une restauration collective toujours plus bio, plus saine, plus locale, plus durable avecla poursuite de la démarche de labellisation ECOCERT des restaurants des collèges. 11 sont labellisés au niveau 3 (50 % bio) et la totalité des établissements sont classés au niveau 2 (30 %). Prix du repas pour les familles : 3,45 €

• des équipements numériques de plus en plus associés aux contenus pédagogiques, des projets éducatifs et inclusifs afin de lutter contre l’exclusion numérique