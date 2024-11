Distinction pour le CDJ des jeunes accompagnÃ©s par la protection de l’enfance

Le Département de la Drôme a choisi de donner la parole aux enfants accompagnés par la protection de l’enfance afin qu’ils puissent apporter leur vision et leurs idées pour l’amélioration de leur parcours et de leur prise en charge. Cette initiative qui a pris la forme d’un Conseil des jeunes a été récompensée par le prix Territoria Or (*) dans la catégorie démocratie citoyenne implicative.

5 jeunes de ce Conseil départemental des Jeunes ASE, accompagnés par Marielle Figuet, Conseillère départementale déléguée à l’enfance, à la prévention et à la parentalité, ont ainsi pu recevoir leur prix au nom de tous leurs camarades ce mardi 13 novembre à l’Assemblée nationale.

Ce Conseil des jeunes accompagnés en protection de l’enfance sera étendu à tous les enfants pris en charge par l’ASE au cours des prochaines années (mineurs non accompagnés, enfants placés en foyer ou lieux de vie…). Une présentation des travaux de cette promotion aura lieu lors de la séance publique du Conseil départemental du 9 décembre.

Donner la parole aux enfants de l’Aide sociale à l’Enfance

Après une expérimentation entre 2022 et 2023, la première promotion de ce Conseil des jeunes a réuni 25 volontaires de 8 à 19 ans, confiés au Département au titre de l’aide sociale à l’enfance (ASE) à leur domicile ou en famille d’accueil.



Ce conseil animé par 11 professionnels des directions éducation et enfance du Département, s’est réuni une fois par mois entre septembre 2023 et septembre 2024. Le projet a dans un premier temps consisté à recueillir la parole des jeunes. Parmi les informations obtenues, les enfants ont souligné la pénibilité de devoir répéter leur histoire à plusieurs reprises lors du renouvellement des équipes, le fait de se sentir stigmatisé en tant qu’enfant pris en charge, la forte méconnaissance de ce qu’est réellement l’aide sociale à l’enfance ou encore la difficulté de se projeter après 18 ans.



Si les échanges ont fait ressortir de nombreuses pistes d’amélioration, certains points positifs ont également été soulignés, dont la qualité des relations avec les éducateurs et les professionnels.

Un budget en forte augmentation

Le travail réalisé par ce Conseil des jeunes va contribuer à faire évoluer les pratiques du Département. La collectivité est déjà investie sur certaines thématiques abordées, notamment la stabilisation des services de l’ASE et les conditions de travail de ses agents, pour assurer une continuité dans la prise en charge. Face à l’augmentation du nombre de placements, le budget de l’ASE a fortement augmenté, avec une hausse de 31 % depuis 2021. Pour répondre aux besoins, le Département a ouvert 91 places d’accueil supplémentaires sur cette période, dont une pouponnière et quatre nouveaux lieux de vie. La collectivité propose systématiquement des contrats jeunes majeurs aux enfants qui atteignent la majorité. Ces contrats permettent de prolonger les aides dont les jeunes bénéficient pendant leur minorité (soutien éducatif, psychologique…).

(*) : Lancé en 1986 par l’Observatoire Territoria, le prix Territoria récompense les innovations des collectivités territoriales. L’objectif est de valoriser des initiatives pour qu’elles essaiment au sein des territoires.

