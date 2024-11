En 4e, tous formÃ©s, tous prÃªts Ã  sauver !

Le Département est fortement engagé pour l’éducation et la sécurité des Drômois. Face à un enjeu de santé publique, nous avons souhaité initier une démarche de formation dès le collège. En plus de sauver des vies, j’espère que cette formation suscitera des vocations et encouragera des jeunes à rejoindre les écoles de Jeunes sapeurs-pompiers. Ce programme est à la croisée de nos politiques d’éducation et de solidarité.

Marie-Pierre Mouton , Présidente du Conseil départemental et présidente du SDIS