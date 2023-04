Et voilà le travail !

Le Conseil départemental de la Drôme s’investit pour l’emploi des jeunes en poursuivant sa politique d’accueil d’apprentis/alternants. Sa volonté : permettre à des jeunes de se former et d’acquérir de l’expérience professionnelle tout en bénéficiant de l’accompagnement avisé et bienveillant de maîtres de stage.

Filières techniques ou administratives, du CAP au master 2, de nombreuses offres sont à consulter dans la rubrique offres d’apprentissage.

Paroles d’alternants

Clément, en licence pro mention cartographie, topographie et systèmes d’information géographique et apprenti technicien SIG vélo au Département :

« Je n’ai jamais joué au loto, mais j’ai pourtant l’impression d’avoir quand même gagné le gros lot. Arrivé au Département par hasard, j’ai découvert le plaisir d’être au service du bien commun auprès d’équipes sympathiques. Mes missions me permettent de progresser chaque jour dans la maitrise des systèmes de données géographiques, sujet qui me passionne. Comble du bonheur, j’ai la chance d’être tombé avec un super maître d’apprentissage qui veille au grain à ce que mon alternance se déroule du mieux possible ».



Emmeline, en master 1 ressources humaines, apprentie au service emploi et compétences de la DRH du Département :

« Je me suis sentie vraiment bien intégrée au sein de l’équipe, d’abord humainement, mais aussi parce qu’on m’implique beaucoup dans les projets en cours. Par exemple, je travaille actuellement sur la rédaction d’une charte de recrutement, dans une démarche orientée relations usagers. Mon apprentissage au sein de la collectivité a changé l’image que je me faisais de la fonction publique et m’a donné envie d’apporter ma pierre à l’édifice ».