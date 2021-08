« Malgré la crise Covid la réactivité était bonne et des solutions ont pu être trouvées rapidement pour satisfaire nos demandes ».

« Le suivi des prestations pour nos contrôles annuels demeure de qualité, nous avons un partenaire qui effectue une prestation et nous conseille ».

Une forte majorité (95,9%) des clients du Laboratoire départemental d’analyses de la Drôme (LDA) est satisfaite et le fait savoir à travers commentaires postés et notes décernées à l’occasion d’une enquête clientèle.

Parmi les critères les plus souvent cités à propos du laboratoire :

qualité de la prestation

relation/écoute clients

réactivité et proximité

Des retours positifs qui soulignent l’expertise haut de gamme de ce laboratoire départemental, et de ses équipes, au service des industries, entreprises, collectivités et particuliers.

Une expertise reconnue bien au-delà des frontières drômoises, comme en Guadeloupe et Martinique où le laboratoire suit depuis plus de 20 ans la présence de la chlordécone, pesticide ultra-toxique utilisé pour lutter contre le charançon du bananier, dans les eaux pluviales et souterraines des deux îles.

Rappelons également que le LDA a reçu l’agrément du Ministère de la santé (décret du 5 avril 2020) pour réaliser les analyses des prélèvements PCR réalisés par le centre hospitalier de Valence, dans la lutte contre l’épidémie de Covid-19.

Plus d’infos > ladromelaboratoire.fr