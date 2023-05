Fête de la nature 2023

Avec le retour du printemps, l’occasion est idéale pour refaire le plein de nature. Et quand on a la chance d’habiter la Drôme, elle n’est jamais bien loin, même quand on réside en ville !

Cette année, la Fête de la nature met la biodiversité locale à l’honneur.

D’où un choix d’animations diverses et variées proposées par le Département, communes ou associations. Visites guidées, ateliers, balades permettront à tous, petits et grands, de découvrir des trésors parfois insoupçonnés.