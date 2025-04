Fête de la Nature 2025

La fête de la Nature c’est cinq jours de manifestations gratuites pour voir et vivre la nature sous un autre angle.

Pour cette nouvelle édition, le Département vous donne rendez-vous dans 4 de ses Espaces Naturels Sensibles : au Marais des Bouligons, au Plateau d’Ambel, au Parc de Lorient et en Forêt de Saoû pour des animations sur le thème de l’habitat naturel.

Au programme : balades naturalistes, safari à la recherche des petites bêtes, enquête-jeu, balades nocturnes à la rencontre des chauves-souris et encore bien d’autres dont voici une petite sélection ci-dessous….

Marais des Bouligons

MERCREDI 21 MAI – 14 H

LE MARAIS, BERCEAU DE LA BIODIVERSITÉ

Laissez-vous conter la richesse écologique du marais, un milieu clé pour la biodiversité qui le peuple : mammifères, reptiles, batraciens, avifaune, écrevisses…



Rendez-vous : parking du marais des Bouligons (Beaurières)

Réservation : Maxime CHATEAUVIEUX mchateauvieux@ladrome.fr

Plateau d’Ambel

SAMEDI 24 MAI DE 11 H À 17 H

Balade encadrée « LA FAUNE D’AMBEL » Animée par Enquête de Nature

Départs à 11 h, 14 h et 16 h / Durée 1 h 30 – 15 pers.

Entre alpages et falaises, suivez ce naturaliste passionné, à la rencontre des espèces emblématiques du plateau.



Contact et réservation : Romain RIBEIRO

06 17 21 03 14 – enquetedenature.26@gmail.com

Parc départemental de Lorient

SAMEDI 24 MAI – BALADE EXPLORATRICE EN NOCTURNE Départ à 20 h 30

« Le monde fascinant des chauves-souris » Animé par la Ligue de Protection des Oiseaux Auvergne Rhône-Alpes (LPO) / Durée 1 h 30 – 50 pers.

FACILE – Dès 3 ans / Prévoir > lampe torche et vêtements adaptés à la météo

Embarquez pour une balade immersive à la tombée de la nuit et percez les mystères qui entourent Pipistrelles, Oreillards et Rhinolophes… Poursuivez par une capture sur la Véore !



Rendez-vous : devant le Nid Géant en contrebas du parking principal du Parc

Réservation conseillée

Lou-Galane Chamba / 07 60 18 32 34 – lou-galane.chamba@lpo.fr



Forêt de Saoû

SAMEDI 24 MAI DE 11 H À 18 H

Inscriptions sur place sur les stands / Prévoir chaussures de marche et de d’eau



BALADE ENCADRÉE ORIENTATION ET DÉCOUVERTE DE LA FORÊT Animée par le bureau des guides Les pieds sur Terre

Osez l’aventure en forêt de Saoû, muni d’une carte et de votre curiosité ! À chaque balise du parcours, vous pratiquez une expérience, une observation, un jeu, mobilisez vos connaissances… Ludique et immersif !



Rendez-vous : parking des Sables blancs

Départs à 11 h, 14 h et 16 h

Durée 1 h 30 – 20 pers. FACILE – Dès 8 ans



De nombreuses autres animations proposées par les associations et les communes drômoises seront également accessibles sur l’ensemble du territoire. Vous pouvez les retrouver sur la carte ci-dessous :