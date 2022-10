La Drôme « exp’air de l’intérieur »

Depuis février 2022, la Drôme Laboratoire (laboratoire départemental d’analyses) a formé 750 jeunes « Exp’air de l’intérieur » dans 6 collèges. Une action éducative proposée aux classes de 4e pendant les heures d’enseignement scientifique, qui mêle pédagogie sur les polluants et rappel des bons gestes pour un air plus sain.

Pour cette action innovante, le Département s’est vu décerné un prix Territoria* de bronze, catégorie prévention. La remise des prix se déroulera mardi 15 novembre 2022 à l’hôtel de Lassay (Paris).

* décernés par l’Observatoire national de l’innovation publique, les prix Territoria récompense les précurseurs avec l’objectif de faire connaître et essaimer les bonnes pratiques dans tous les domaines de l’action publique locale

C’est dans l’Air

Depuis le 1er janvier 2020, la loi impose le contrôle de la qualité de l’air (QAI) dans les collèges. Des mesures de CO2 et de COV (composés organiques volatils) étaient déjà réalisées, suivies de travaux lorsque nécessaire.

Pour anticiper la nouvelle réglementation, en 2019 le Département a confié au laboratoire le contrôle de la QAI dans les 31 collèges publics dont il gère les bâtiments. La cellule air du labo a effectué ce contrôle du CO2 et des polluants intérieurs dans 28 établissements (hors ceux en construction ou en travaux).



Après quoi, le Département a décidé d’aller encore plus loin : 175 capteurs de CO2 ont été installés dans des classes ciblées. Et une campagne de sensibilisation a été menée auprès des équipes éducatives et des agents techniques, pour leur présenter les résultats des mesures et les sensibiliser aux pratiques assurant une bonne ventilation.

La Drôme Laboratoire a été un des premiers laboratoires publics français accrédité sur l’Air. Son expertise englobe le diagnostic, le prélèvement, l’analyse et un conseil adapté.



A l’échelle nationale il a accompagné plus de 500 établissements dans l’amélioration de leur air intérieur (suivi de Qualité de l’Air Intérieur sous couvert de l’accréditation COFRAC selon le référentiel LabRef30) . Une prestation complète « contrôle de la QAI » est également proposée aux crèches, écoles, collèges, lycées, centres de loisirs et autres établissements recevant du public.