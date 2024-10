Le collÃ¨ge de ClÃ©on d’Andran comme neuf

C’est une véritable cure de jouvence pour le collège Olivier de Serres à Cléon d’Andran. Trois ans de chantier hors norme en site occupé pour une restructuration complète de l’établissement afin d’améliorer les conditions d’études des collégiens.

Les travaux terminés en août ont été inaugurés ce mardi 15 octobre par la Présidente du Conseil départemental de la Drôme, Marie-Pierre MOUTON, les vice-présidentes en charge de la jeunesse et l’éducation, Véronique PUGEAT, et de l’aménagement, Nathalie ZAMMIT, en présence du sous-préfet de Nyons, Philippe NUCHO, du Directeur des services de l’Éducation nationale de la Drôme, Pascal CLÉMENT, des élus locaux et des membres de la communauté éducative de l’établissement.

Montant total des travaux : 11,5 M€ dont 9,8 M€ du Département et 1,7 M€ de l’État.

Un établissement entièrement modernisé

Les travaux ont porté sur l’ensemble de l’établissement, avec la rénovation thermique des structures existantes et la construction de nouveaux bâtiments. Dans les bâtiments existants, l’isolation a été renforcée et la plupart des menuiseries changées (229 nouvelles menuiseries). Cette isolation devrait permettre un gain de 30 % des consommations d’énergies. Côté construction, une salle polyvalente accessible du collège et de l’extérieur, de deux salles de sciences, un hall d’accueil, un préau pour assurer de l’ombre dans la cour et deux logements de fonction hors de l’enceinte du collège sont sortis de terre. Les anciens logements de fonction ont été transformés en salle d’arts et de musique.

Une capacité d’accueil portée à 650 élèves

Grâce à ces travaux la capacité d’accueil a augmenté de 500 à 650 élèves, avec des salles de classes agrandies à 65 m². Sur le volet fonctionnalité, au premier étage la mise en place d’une coursive extérieure a amélioré la desserte des salles. L’extension de la salle de restauration a permis l’installation d’un self participatif. En plus des collégiens, la salle de restauration accueille désormais environ 30 élèves de l’école primaire de la commune. Environ 230 m² de panneaux photovoltaïques ont été installés sur le toit.

Végétalisation de la cour

En plus de la restructuration complète des bâtiments, le collège a bénéficié d’un réaménagement de la cour. Ces travaux débutés cet été visent à faire baisser la température dans les classes grâce à la suppression des îlots de chaleur par la végétalisation des cours des collèges. Au total, une centaine d’arbres et arbustes seront plantés dans la cour lors des vacances de la Toussaint. Ce réaménagement co-construit avec les élèves et l’équipe pédagogique a aussi pour objectif de rendre la cour plus agréable pour les élèves avec l’installation de nouveau mobilier (assises, tables de pique-nique) et des zones de jeu (espace fitness avec équipements sportifs) et de calme bien identifiée.