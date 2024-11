Le Conseil dÃ©partemental des jeunes 2024/2025 installÃ©

Les jeunes conseillers, représentant 35 collèges publics et privés du territoire, ont été élus au Conseil départemental des jeunes (CDJ) pour l’année scolaire 2024-2025. Ils étaient invités à l’Hôtel du Département pour une journée d’intégration et de présentation de la collectivité ce lundi 18 novembre.



Au programme : accueil par la Présidente Marie-Pierre MOUTON et les Conseillers départementaux lors de la séance publique, puis déjeuner avec les conseillers départementaux et les agents du service Éducation jeunesse qui les accompagneront pendant leur mandature.

Le Conseil départemental des jeunes (CDJ) est organisé en cinq commissions territoriales. Les thématiques de travail de cette promotion seront dévoilées prochainement.

424 jeunes élus depuis 2016

Le Conseil départemental des jeunes est un outil de participation qui permet de récolter l’avis des collégiens et de répondre à leurs problématiques. Depuis 2016, 424 jeunes ont été élus et ont développé 31 projets pour améliorer le quotidien des élèves drômois. Ces projets sont réunis dans le guide des actions éducatives mis à disposition des 52 collèges et structures jeunesse du territoire départemental.