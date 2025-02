Le Département, acteur des transitions

Très engagé en faveur des transitions écologiques, le Département a réalisé le bilan de ses émissions de gaz à effet de serre fin 2023.

Un exercice salutaire qui a révélé les principaux postes d’émissions. Parmi eux, on retrouve l’entretien du réseau routier, le patrimoine bâti dont les constructions et rénovations des collèges ou encore la restauration scolaire.

Un plan de transition sur 3 ans

Afin de réduire ses émissions de gaz à effet de serre, le Département s’est donc engagé fin 2023 dans un plan de transition construit avec l’ensemble des directions. Celui-ci comporte de nombreuses actions avec l’objectif de réduire dans un 1er temps entre 7 à 10 % les émissions d’ici 2026.

– 7 à 10% de gaz à effet de serre d’ici 2026

Photovoltaïque et haute qualité environnementale

Pour atteindre cet objectif, le Département agit pour réduire sa consommation énergétique avec la mise en place d’un plan de performance qui inclut des travaux de rénovation thermique des bâtiments et l’installation de panneaux solaires. 27 sites ont déjà été équipés et 7 le seront prochainement (sites accueillants du public, centres techniques des routes et collèges) représentant un peu plus de 10 000 m2 de panneaux.

Pour compléter ces mesures, le Département mise également sur la désimperméabilisation et la végétalisation des cours dans les collèges. Une opération déjà menée au collège Europa (Montélimar), Gérard Gaud (Bourg-lès-Valence), André Cotte (Saint-Vallier) ou encore Olivier de Serres (Cléon-d’Andran), où une baisse des températures de l’ordre de 2 à 3 degrés est attendue.

Charge d’une des voitures électriques du parc automobile du Conseil Départemental Pose panneau solaire sur le toit de l’Hôtel du Département à Valence

Végétalisation cour collège Olivier de Serres (Cléon-d’Andran)

Enrobé à froid et mobilités douces

Pour les travaux routiers, la collectivité recourt davantage à l’utilisation d’enrobés tièdes ou froids, beaucoup moins émetteurs de gaz à effet de serre, complétée par la renaturation des délaissés routiers le long des routes départementales. Par ailleurs, le Département a déjà engagé le renouvellement de son parc de véhicules avec l’acquisition de modèles électriques ou moins émissifs. L’accent est également mis sur la promotion des mobilités douces afin d’inciter les Drômois à utiliser davantage le vélo à travers un plan ambitieux qui prévoit l’aménagement de bandes et pistes cyclables le long de certaines routes départementales ainsi que des aides versées aux communes et intercommunalités pour les aménagements dont elles sont responsables. Le Département souhaite aussi développer davantage les approvisionnements locaux en denrées alimentaires pour les restaurants des collèges et poursuivre la lutte contre le gaspillage alimentaire.

Préserver durablement notre environnement

Au-delà de son plan de transition, le Département adopte une approche respectueuse de l’environnement dans le cadre de toutes ses politiques. Cela se traduit notamment par la préservation des 32 Espaces naturels Sensibles du territoire, véritables capteurs de carbone, ou encore par l’encadrement de la pratique des sports de pleine nature.