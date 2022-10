Le Grand Repas régale les drômois

Une fois par an, le même jour, le Grand Repas permet de fédérer les acteurs de la restauration collective et traditionnelle pour proposer aux citoyens d’un même territoire de partager un même menu local et de saison.

Depuis 2019, le Département y participe via les restaurants des collèges. Déjà habitués aux repas cuisinés à partir de produits de saison, locaux et en grande partie bio, les élèves ont cette fois l’occasion de déguster un menu concocté par le chef Olivier Samin (Le Carré d’Aléthius, 1 étoile Michelin, Charmes-sur-Rhône), parrain Drôme-Ardèche du Grand Repas 2022.

Au menu

Meli melo betteraves pommes et fromage de chèvre

Bœuf carottes aux épices, duo de pomme de terre et patates douces

Brownie chocolat aux noix, graines de courges et pignons de pin

Et pour réaliser ces recettes, les producteurs de Drôme-Ardèche ont répondu présents. Des carottes au fromage de chèvre, en passant par le chocolat ou la viande de bœuf : tout est réalisé en circuit court.

Bon appétit !

Film réalisé par Plein Sud Restauration à Montélier (26)

Plus d’informations sur le Grand Repas > https://www.legrandrepas.fr/territoires/drome-ardeche/