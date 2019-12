Suite à l’épisode neigeux des 14 et 15 novembre derniers et aux importants dégâts sur la végétation, la fermeture du parc est prolongée jusqu’au 20 décembre inclus.

Le parc de Lorient reste fermé jusqu’au 20 décembre inclus (voir arrêté ci-dessous).

Prévue dans un premier temps jusqu’au 8 décembre, la fermeture du parc est prolongée : l’accès des piétons, cyclistes, engins motorisés et tout autre public est interdit dans le périmètre du parc de Lorient.

En cause : les importantes chutes de neige des 14 et 15 novembre derniers, qui ont fortement endommagé les arbres et branchages du parc, et qui présentent un danger pour les usagers.

Cette interdiction de fréquentation du parc de Lorient sera levée par arrêté de réouverture au public.

(photo d’archive)

A télécharger