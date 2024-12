Les 1Ã¨res assises drÃ´moises de l’eau rÃ©compensÃ©es

Les « Trophées idealCo des héros territoriaux », récompensent les projets portés par les femmes et hommes de terrain des collectivités territoriales, qui s’engagent pour le bien public et construisent ensemble le monde de demain.

Les 1ères assises drômoises de l’eau ont reçu un prix dans la catégorie « Environnement » aux côtés de 15 autres lauréats et parmi 208 candidature.

Les 16 lauréats des Trophées idealCO 2024 ont reçu leur prix lors d’une cérémonie organisée au Conseil Économique Social et Environnemental le 3 décembre dernier.

Les 1ères assises drômoises de l’eau c’est quoi ?

Le Département de la Drôme, l’Etat et l’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse ont initié en décembre 2023, avec le soutien technique de Planète Publique, les 1ères assises drômoises de l’eau pour construire une vision partagée sur la ressource en eau, à l’échelle du département.

En effet, le département de la Drôme subit fortement les effets du changement climatique. Sur la quasi-totalité du territoire, les besoins en eau dépassent les ressources disponibles. Ces déséquilibres conduisent à des situations de tension sur la ressource en eau et à la dégradation des milieux naturels et des écosystèmes.

Face à ces constats, il est devenu urgent d’élaborer une gestion équilibrée de la ressource en eau entre tous les acteurs concernés.

Grâce aux 1ères assises drômoises de l’eau, ce sont ainsi plus de 100 acteurs locaux qui se sont réunis lors de deux sessions (élus, collectivités, agriculteurs, industriels, syndicats d’eau potable et d’assainissement, acteurs de l’aménagement, du tourisme et des loisirs, associations environnementales, représentants des consommateurs…) pour échanger sur ces questions cruciales et imaginer une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau sur le territoire pour les années à venir.

Grâce à ce dialogue territorial, le Département et ses partenaires s’engagent collectivement à :