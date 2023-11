Lumière sur l’exposition « Les agents de l’ombre »

Le Conseil départemental des Jeunes 2021/2022 avait pour mission de faire connaître les métiers des agents des collèges. A l’issue de plusieurs rencontres et visites, les jeunes élus ont réalisé une exposition, à destination de leurs pairs. Les 52 collèges drômois ont désormais la possibilité d’accueillir cette exposition dans leur établissement.

Agents d’accueil, d’entretien, de restauration, responsables techniques… Au total environ 400 agents départementaux travaillent dans les collèges du territoire.

Pour la Présidente du Conseil départemental, Marie-Pierre MOUTON : « Ce prix est une reconnaissance pour le travail accompli par les agents de la direction Éducation et dans les collèges, mais aussi de la volonté de la majorité départementale de faire de la jeunesse une priorité. Cette exposition me tient particulièrement à cœur car elle met en lumière le rôle essentiel des agents qui garantissent un accueil et une restauration de qualité dans les collèges ».

Le projet a été récompensé du prix Territoria Or de l’Observatoire Territoria dans la catégorie Qualité de vie. La conseillère départementale et députée Emmanuelle ANTHOINE a représenté la Présidente du Conseil départemental, Marie-Pierre MOUTON lors de la cérémonie de remise de prix organisée ce mardi 7 novembre à l’Assemblée nationale, en présence de la présidente de l’Assemblée, Yaël BRAUN-PIVET, et de la ministre chargée des collectivités territoriales et de la ruralité, Dominique FAURE.

En savoir plus > observatoireterritoria.fr

Crédits photos : @Nicolas Fagot Studio9

Extrait de l’exposition