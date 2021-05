Objectif 2023 pour le collège de l’Hermitage

Annoncé à l’entrée sud-ouest de Mercurol-Veaunes, ce futur établissement a pour objectif de soulager les effectifs, saturés, du collège de Tournon (Ardèche) et de rendre la carte scolaire du secteur plus cohérente. Le chantier doit débuter au deuxième semestre 2021, avec une ouverture prévue pour la rentrée de septembre 2023.

Conçu suivant le référentiel « collège de demain » du Département, le bâtiment de 7 000 m2, pour une capacité d’accueil de 750 élèves, s’appuiera sur des espaces innovants, modulables et mutualisables. L’élément central sera un grand hall ouvert, d’un côté sur des locaux d’animation et d’utilité collective (foyer, restaurant, salle polyvalente), et de l’autre sur le centre de connaissances et de culture (3C) pour faciliter le travail en groupe et développer l’accès à de nouvelles pratiques pédagogiques.

Outre les locaux classiques (salles de classes banalisées ou spécialisées, CDI, administration, foyer, restaurant scolaire en self participatif zéro gaspi), le collège sera agrémenté d’une grande cour avec préau, d’un jardin pédagogique et de 3 logements indépendants.

Le Département mettra à disposition de la commune le restaurant scolaire avec une salle spécialement conçue pour les maternelles.

Les équipements sportifs

un gymnase de 2 500 m 2 (exploité par la commune) avec salle de convivialité, espaces associatifs et une tribune de 300 places

(exploité par la commune) avec salle de convivialité, espaces associatifs et une tribune de 300 places un plateau sportif de 6 000 m 2 (piste d’athlétisme de 200 m, piste de saut, 4 terrains de basket et 2 de handball)

(piste d’athlétisme de 200 m, piste de saut, 4 terrains de basket et 2 de handball) un espace enherbé de 2 000 m2 pour les sports de lancer

Construit aux normes Haute Qualité Environnementale, à énergie positive et faible impact carbone, le collège utilisera deux énergies renouvelables : bois et solaire (panneaux photovoltaïques).

Budget de l’opération : 32 M€

29,6 M€ Département

1,3 M€ commune de Mercurol-Veaunes

1,1 M€ communauté d’agglomération Arche Agglo

Pour ce projet, le Département a choisi d’utiliser une procédure de Marché global de performance qui lie conception, réalisation et maintenance autour d’objectifs mesurables, particulièrement en termes de performance énergétique, sous la responsabilité d’un mandataire unique.

Le groupe Spie Batignolles a remporté le concours de construction.