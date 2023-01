Parc de Lorient – Abattage d’arbres malades en cours

Le Département mène actuellement une campagne d’abattage et d’élagage d’une trentaine d’arbres malades, ou présentant un important risque de chute, au parc départemental de Lorient (Montéléger).

Classé Espace naturel sensible (ENS) depuis 2008, le parc de Lorient fait l’objet d’un suivi arboricole régulier de la part du Département. Un diagnostic et une expertise sanitaire réalisés en 2022 ont mis en évidence l’infection d’une vingtaine d’érables par la maladie de la suie(*), au nord du site.

Afin de prévenir le risque de chute sur les usagers (300 000 visiteurs par an sur le site) et d’éviter la dispersion de la maladie, une campagne d’abattage des sujets atteints vient de démarrer.



Éviter la dispersion de la maladie

22 érables infectés, ainsi que 4 peupliers blancs en état de dépérissement avancé sont concernés par cette campagne. Le chantier, qui a lieu du 16 au 18 janvier inclus, est confié à des entreprises locales d’insertion.

Pour des questions de sécurité, le Département recommande aux visiteurs du parc de respecter le balisage mis en place.

Dans le cadre du plan de gestion 2023-2032 du parc, afin d’anticiper et de compenser le dépérissement du patrimoine arboré vieillissant, le Département va mener plusieurs campagnes de reboisement avec l’apport d’essences d’arbres et arbustes adaptées aux conditions climatiques actuelles et futures.



Campagne de reboisement

Dès début 2023, une zone de près de 2 500 m² sera entièrement consacrée au reboisement pour remplacer les abattages prévus. Ce reboisement aura lieu dans le cadre de chantiers participatifs avec des étudiants du CEFA de Montélimar et avec l’école élémentaire de Montéléger.

Au total, près de 400 arbres (chênes, érables, tilleuls, frênes) vont être plantés. Le Département fait le choix de planter des jeunes arbres, âgés de quelques mois seulement, pour optimiser leur capacité de reprise.

En quelques années, leur développement sera équivalent à celui d’un arbre déjà très développé, planté à la même date.

(*) : la maladie de la suie de l’érable est causée par un champignon ascomycète qui entre par les blessures de l’arbre (taille, choc,…) et se développe ensuite dans son bois. Relativement peu répandue aux débuts des années 2000, elle semble aujourd’hui se diffuser à la faveur des récents épisodes de sécheresse.

Affectant principalement les érables indigènes (érable plane, érable sycomore et dans une moindre mesure l’érable champêtre), elle entraîne un dépérissement rapide.

Aucun traitement permettant d’éradiquer la maladie n’existe à l’heure actuelle et seul l’abattage des sujets atteints est fortement recommandé.