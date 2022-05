Parc de Lorient – Inauguration des aménagements pour les personnes à mobilité réduite

Suite et fin du projet « Un parc pour tous ». Après une première salve de travaux réalisée entre 2015 et 2017, le Département de la Drôme a terminé la réhabilitation et l’aménagement du parc départemental de Lorient (Montéléger).



Ces travaux d’un montant d’1 M€, financés en totalité par le Département, ont été inaugurés lundi 23 mai par Marie-Pierre Mouton, présidente du Conseil départemental, et Françoise Chazal, vice-présidente en charge des solidarités humaines, de l’autonomie et de l’enfance, de la prévention, de la parentalité et de la santé.

Franck Soulignac et Geneviève Girard, conseillers départementaux (canton Valence 3) et de nombreux élus locaux étaient également présents, tout comme les représentants du Collectif Drôme Handicap, de l’Association des paralysés de France (APF), de l’Association pour l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées (L’Adapt) et du Comité Drôme Handicap.

Amélioration de l’esthétique

L’ensemble du site est désormais accessible aux personnes à mobilité réduite (tour du parc, sanitaires, stationnements…). Deux mises en situation ont été réalisées avec les personnes présentes.

A l’entrée principale, les aménagements ont permis l’agrandissement et la rationalisation du stationnement, la mise en place de mobilier ainsi que l’amélioration de l’esthétique et du caractère « naturel » du site, le rendant ainsi plus conforme à un Espace Naturel Sensible.

Des agrès sportifs ont été installés sur la partie haute. Le terrain de basket, devenu obsolète, a été en partie désimperméabilisé, mais son usage pour l’apprentissage du vélo pour les enfants est maintenu.