Prix Territoria 2021 – Toujours plus pour les drômois

L’Argent pour Drôme Proximité (catégorie Lien social)

40 000 Drômois vivent éloignés des services de proximité. Pour les accompagner dans leurs démarches, le Département a imaginé un service itinérant via un véhicule spécialement aménagé pour l’accueil du public.

Drôme proximité propose les services d’un centre médico-social, où les usagers peuvent bénéficier d’un accompagnement social ou administratif.

Le Bronze pour la diffusion des données sports de nature dans la base de données touristiques Apidae (catégorie Territoires innovants)

Premier réseau d’informations touristiques en France, Apidae est alimenté et utilisé principalement par les offices de tourisme. Dans le cadre de sa mission de coordination de la politique sport de nature, le Département dispose de données propres à cette thématique.

Le projet a permis de fiabiliser la diffusion des données sports de nature par la création d’un flux automatique entre les deux bases de données.

Pour Marie-Pierre MOUTON, présidente du Conseil départemental : « Ces deux prix démontrent à quel point élus et agents du Département s’appliquent à faire de la collectivité une administration moderne sachant innover et où le citoyen est au cœur des préoccupations ».

Présidé par Jacqueline GOURAULT, ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec les Collectivités territoriales, le jury du prix Territoria 2021 récompense chaque année les meilleures et les plus innovantes initiatives des collectivités territoriales.

En savoir plus > https://observatoireterritoria.fr/