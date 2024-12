Rencontre avec Luca Melcarne

En remportant l’an dernier le prix « étoile montante » du prestigieux concours du Wildlife Photographer of the Year*, Luca Melcarne s’est fait un nom dans la photographie animalière française. Nous avons rencontré ce passionné de nature, installé à Saint-Agnan-en-Vercors pour pouvoir vivre au plus près de ses passions.

D’où vous vient cette passion pour le Vercors et sa faune ?

Je suis né au pied du Vercors en 1998 et je voue depuis toujours une fascination à ces montagnes et aux animaux qui y vivent. Mes premières rencontres avec les animaux ont eu lieu ici, enfant. Mon métier d’accompagnateur en montagne dans le Vercors me permet de faire découvrir cette nature extraordinaire tout en me permettant de pratiquer ma passion de photographe animalier.

Parlez nous du « Wildlife Photographer of the year »

En octobre 2023, j’ai eu l’honneur de recevoir le prix « étoile montante » des jeunes de moins de 26 ans pour mon portfolio de 6 clichés, dont celui d’un bouquetin givré qui orne la couverture de mon livre « Vercors, rencontres au fil des saisons ».

Ce prix, véritable graal pour les photographes animaliers, est une fierté d’autant plus grande que mes photos, sélectionnées parmi plus de 50 000, ont été prises exclusivement dans le Vercors. Une belle preuve que la beauté se trouve souvent près de chez nous.

Vous utilisez la technique de l’affût pour vos photographies

Pouvoir observer et photographier les animaux dans leur élément naturel est une chance inouïe. J’utilise la technique de l’affût, qui consiste à se fondre dans le paysage et à attendre le passage des animaux afin de ne pas venir troubler leur tranquillité et leur espace. Lorsque j’accompagne des personnes en immersion dans le Vercors pour leur faire découvrir cette technique, ma priorité est de leur apprendre à respecter la faune et la nature qui nous accueille et à toujours rester humble car nous n’y sommes que des invités.

Son actu Son livre « Vercors, Rencontres au fil des saisons » a reçu le prix mondial du livre d’images de montagne au Salon du Livre de Montagne de Passy.

Retrouvez le sur son site

*Le « Wildlife Photography of the Year » est le plus grand concours de photographie animalière. Il est organisé depuis 1964 par le Muséum d’Histoire Naturelle de Londres et la BBC.