Rentrée 2021 – A table !

Toujours plus de bio, de produits locaux et de goût dans les assiettes des collégiens drômois.

Chaque midi, pas moins de 13 000 demi-pensionnaires et pensionnaires déjeunent dans les restaurants scolaires des collèges de la Drôme. Soit 1 700 000 repas en une année scolaire, cuisinés avec passion par les chefs et leurs équipes.

Et comme l’éducation passe aussi par le goût, le Département a mis en place une démarche de labellisation Ecocert « En cuisine : + bio, + local, + sain, + durable ».

Résultat, en plus de soutenir l’économie locale en s’approvisionnant en produits de saison auprès des producteurs drômois via la plateforme Agrilocal, la Drôme figure dans le top 10 des départements français en matière de qualité alimentaire :

tous les collèges de la Drôme servent des repas composés à 30% minimum d’ingrédients issus de l’agriculture biologique

6 collèges atteignent même 50% d’ingrédients bio dans les assiettes proposées aux élèves : André Malraux (Romans sur Isère), Jean Monnet (Bourg de Péage), Paul Valéry (Valence), André Cotte (Saint Vallier), Joseph Bédier (Grand Serre) et Marcelle Rivier (Beaumont les Valence).

Manger sain c’est bien, gaspiller moins c’est mieux : 24 restaurants scolaires sont équipés de self participatifs. Les collégiens se servent eux-mêmes selon leur appétit et leurs goûts, réduisant déchets et gaspillage.

Comment ça se passe concrètement ? Direction les cuisines des collèges Etienne-Jean Lapassat (Romans sur Isère) et Marcelle Rivier (Beaumont les Valence).