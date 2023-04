Saoû les arbres, la forêt s’anime

Les 22 et 23 avril prochains, le Département vous invite à célébrer les 20 ans de l’acquisition de la forêt de Saoû et la rénovation de l’Auberge des Dauphins au cours d’un grand week-end festif.

20 ans déjà ! Alors sous la présidence de Jean Mouton, c’est en 2003 que le Département de la Drôme a fait l’acquisition de la forêt de Saoû. La volonté était claire : garder ce lieu enchanteur ouvert au plus grand nombre, tout en préservant son patrimoine et sa forêt, classée Espace Naturel Sensible départemental et Natura 2000.

Après d’importants travaux de rénovation (8,5 M€), l’emblématique Auberge des Dauphins nichée au cœur de la forêt a ainsi pu réouvrir ses portes l’été dernier. Dédiée à l’interprétation du territoire et à l’éducation à l’environnement, elle abrite une exposition permanente « Secrets de forêt » et un espace d’exposition temporaire, sans oublier son fameux Salon Doré.

Un grand week-end festif

Les 22 et 23 avril prochains, le Département vous invite à deux journées festives et récréatives, gratuites et ouvertes à tous, sur inscription indispensable (jauge de 1200 personnes max par demi-journée).

Comment ça marche ?

choisissez la journée de votre choix (samedi OU dimanche)

puis réservez la demi-journée qui vous convient (matin OU après-midi).

Afin de permettre à tous de profiter des animations, les personnes ayant réservé en matinée seront invitées à quitter le site pour permettre à celles venant l’après-midi d’assister à leur tour aux différents spectacles.

Attention : les places de parking étant limitées, le covoiturage est vivement recommandé. Accès à vélo possible via la piste cyclable au départ du Pertuis et parking vélo sur site.





Au programme

Les Clarines de la compagnie Transe express, une déambulation avec quatre « fous de la cloche »

Le piano perché, un spectacle musical aux couleurs jazz, qui invite à rejoindre les étoiles du 7ème art, avec Camille Mandineau et Patrick Char

Passé minuit en accords, une randonnée musicale avec le violoncelliste Eric Longsworth

Le Chant de la Terre, un concert avec l’Orchestre de chambre de la Drôme et l’Ensemble Orbis qui reprendront un répertoire musical en lien avec la forêt

Equi-baila, un spectacle équestre mêlant magie et émotion pour conter l’histoire de la forêt et celle de l’Auberge des Dauphins.



Des ateliers de sensibilisation à l’environnement avec des associations naturalistes et les éco-gardes du Département, ainsi que des visites de l’Auberge des Dauphins rénovée seront également possibles tout au long du week-end.

Possibilité de restauration rapide et gourmandises salées sucrées sur place, au Salon Doré de l’Auberge ou via des foods-trucks.

Le programme complet du week-end est disponible en téléchargement ci-dessous