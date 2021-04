Soutien aux étudiants du campus de Valence

Aide alimentaire

Gratuité des repas servis au restaurant du CROUS pour les étudiants boursiers, avec prise en charge des 1€ restant à charge (aide 20 000 €).

Rappel : le CROUS et l’Etat assurent la prise en charge de 7€ sur un coût de 8€ pour les repas de tous les étudiants.

Fonds solidaire, lien social, écoute

Aide aux actions solidaires de Solé’Val via une subvention complémentaire de 4 000 € à l’Association Valentinoise des Etudiants (AVE).

Etudiants Esisar

Accompagner les stages et projets professionnels des étudiants de 4e année de l’école drômoise d’ingénieurs (Grenoble INP) auprès d’acteurs du territoire via l’Association de Promotion et de Développement de l’Esisar (40 000 €).