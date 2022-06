Sports nature – Mieux connaître la fréquentation des sites drômois grâce à OutdoorVision

Qui fréquente les sites de sports nature drômois, à quel moment, pour quelle activité ? Mieux connaître les pratiques est un enjeu majeur pour la mise en place de la politique de développement maîtrisée des sports de nature du Département.

Conscient du besoin de données sur les usages, la collectivité a accompagné financièrement et techniquement les parcs naturels régionaux du Vercors et des Baronnies provençales dans l’expérimentation d’Outdoorvision, un programme d’observation et de suivi des pratiques sportives grâce aux objets connectés (montre GPS, smartphone…) en 2020-2021.

Cette plateforme se déploie au niveau national à partir de 2022. Grâce à sa une politique de développement maîtrisé et à sa Commission départementale des espaces, sites et itinéraires de sports de nature (CDESI), la Drôme a été sollicitée pour faire partie des départements pilotes.



Concilier développement et préservation

Dans une démarche participative, le Département lance un appel aux pratiquants de sports nature. Les sportifs sont invités à participer à l’amélioration des connaissances en synchronisant leur compte Garmin ou Suunto sur le site www.outdoorvision.fr

La plateforme compte déjà plusieurs milliers de tracés GPS grâce à un partenariat avec les fournisseurs de données Visorando, VisuGPX, IGN Rancio ou Open Runner. Les données anonymisées seront utiles à la collectivité pour l’aménagement des sites, la sécurisation des lieux de pratique, la protection des espèces et des milieux, ou encore la conception d’itinéraires.