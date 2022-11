Sur les chemins de la Drôme

Départ : gare de Valence TGV. Arrivée : Lus la Croix Haute. Et entre les deux : les plateaux d’Ambel et Font d’Urle, le but de Saint Genix, les crêtes de Jiboui…

Entre Vercors et Dévoluy, c’est un condensé des plus beaux paysages de la Drôme qui s’offre aux randonneurs empruntant le GR 93.

Accessible en train (depuis Valence ou Die), c’est un itinéraire sauvage et préservé, qui traverse plusieurs Espaces Naturels Sensibles gérés au quotidien par le Département.

Autant d’arguments qui ont séduit la Fédération Française de Randonnée, qui a sélectionné le GR 93 parmi les 8 candidats de son concours « mon GR préféré » 2022.

Du 10 au 30 novembre, les internautes sont invités à élire le sentier de Grande Randonnée qu’ils préfèrent. Rendez-vous sur le site de la FF Randonnée pour voter !