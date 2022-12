Suze la Rousse – Le nouveau collège sort de terre

Après Saint Donat sur l’Herbasse (ouverture du collège Joséphine Baker en septembre 2022) et Mercurol-Veaunes (travaux en cours, ouverture estimée à la rentrée 2023), la construction du 3ème collège neuf prévu par le Département de la Drôme a débuté cet été à Suze la Rousse.

Intégration dans le paysage

Construit en remplacement du collège Do Mistrau, ce nouvel établissement d’une capacité de 500 à 600 élèves dont l’ouverture est prévue pour la rentrée de septembre 2024, permettra à la fois d’accueillir les effectifs du collège actuel, mais aussi les élèves drômois scolarisés dans le Vaucluse.

A l’issue du concours d’architectes, c’est le projet de l’agence Rudy Ricciotti (architecte du Mucem à Marseille notamment) qui a été retenu par la collectivité.

Situé à l’entrée ouest de la ville, le chantier a fait l’objet de nombreuses contraintes en raison de la proximité du château de Suze la Rousse (XIe siècle). Pour se fondre dans le paysage et satisfaire aux demandes des Bâtiments de France, le nouvel établissement va épouser le niveau du sol et la forme de la colline.

Isolation renforcée et chauffage au bois

A l’instar des deux nouveaux établissements construits avant lui, le collège de Suze la Rousse a été pensé selon le référentiel « collège de demain », co-constuit avec les acteurs de l’éducation au collège. Il proposera espaces innovants, fonctionnels et modulables avec un grand hall ouvert d’un côté sur des espaces d’apprentissage, et de l’autre sur les espaces plus calmes.

Le bois sera utilisé de manière massive pour la structure et les menuiseries. Le chauffage sera également 100% bois. Si la proximité du Château n’a pas autorisé l’installation de panneaux photovoltaïques, l’isolation renforcée permettra au nouveau collège d’atteindre les exigences d’un Bâtiment à basse consommation (BBC).

Pose de la première pierre du futur collège de Suze-la-Rousse ce vendredi 2 décembre. Crédit photo : Claire MATRAS / Département de la Drôme

Accessible aux mobilités douces

En plus des 4 260 m² du bâtiment principal et des abords, le Département aménage l’accès au collège avec la création d’une une voie douce depuis le centre-ville.

« Nous avons fait de la jeunesse une des priorités de notre mandat. En tant que collectivité en charge des collèges, notre rôle est d’offrir les meilleures conditions d’études possibles à nos jeunes. Avec la construction de ce troisième collège, le Département tient ses engagements », a déclaré Marie-Pierre Mouton, présidente du Conseil départemental.

Chiffres clefs

24 M€ : budget investi par la Département de la Drôme (avec une participation de l’État pour 1 M€ dans le cadre de la Dotation de soutien à l’investissement des départements (DSID))

1,7 M€ : budget investi par la commune de Suze la Rousse

74% du montant des travaux (collège et abords) réalisé par des entreprises drômoises et ardéchoises

500 à 600 élèves accueillis

septembre 2024 : date d’ouverture estimée

Projet de l’architecte à (re)découvrir en images