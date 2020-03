Un collège nouvelle génération à Saint-Donat-sur-l’Herbasse

A l’entrée sud de la commune de Saint-Donat, le long de la RD67, le chantier du futur collège public a commencé. La pose de la 1re pierre a eu lieu lundi 9 mars 2020.

Prévu pour ouvrir ses portes à la rentrée de septembre 2021, le nouveau bâtiment remplacera le collège actuel situé en zone inondable et de taille trop limitée en prévision de l’évolution démographique de la carte scolaire.

D’une capacité d’accueil de 650 élèves, le nouveau collège offrira une meilleure accessibilité, davantage de lieux de vie et d’espaces dédiés à l’apprentissage. Les équipements sportifs seront ouverts aux associations sportives locales.

« L’éducation est au cœur des priorités du Département, avec le lancement de ce chantier très attendu c’est un message fort que nous adressons aux jeunes, aux familles, enseignants et personnels qui disposeront à la rentrée 2021 d’un collège nouvelle génération » a souligné Marie Pierre Mouton, présidente du Conseil départemental.

Le 1er collège tout électrique grâce à l’énergie solaire

Afin de répondre aux objectifs environnementaux, l’utilisation des matériaux biosourcés est privilégiée (bois local, chanvre, ouate de cellulose…). Le confort d’été sera amélioré par des auvents et des colonnades en bois qui protègeront les façades des rayonnements solaires.

La toiture terrasse sera végétalisée et servira à retenir les eaux de pluie. Bâtiment à énergie passive (sans chaudière bois, ni double flux), le collège sera entièrement électrique avec 700 m² de panneaux photovoltaïques.

A l’intérieur (7 951 m²) on trouvera : 18 salles de classes, 4 classes de sciences, 2 salles d’art, 1 salle ULIS intégrée, 1 salle informatique / salle d’expérimentation (Fablab), 1 salle polyvalente, 1 restaurant scolaire en self participatif ,1 grande cour avec un préau et un jardin pédagogique. Les équipements sportifs associés comprennent un gymnase de 2 500 m² , un plateau sportif de 6 000 m² et un espace de 2 000 m² pour les sports de lancer.

Les abords comprennent une aire de bus, un parking public de 110 places, un parvis, des espaces publics, les voiries et cheminements d’accès.

Le Département finance également un nouveau giratoire situé sur la RD67 qui permettra de desservir ce nouveau collège ainsi que la nouvelle caserne des pompiers et la nouvelle zone d’activités de St Donat.

Budget

30 M€ investis par le Département, dont participation d’Arche Agglo pour l’aménagement des abords du collège (1,5 M€) et de la commune de Saint-Donat pour le gymnase (400 000 €)