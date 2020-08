Un coup de pouce du Département pour les étudiant(e)s

Vous êtes inscrits en master 1, master 2 ou doctorat et vous portez un projet de recherche universitaire en sciences humaines et sociales ? Le Département peut vous aider dans vos travaux dès lors qu’ils abordent, à titre principal, une thématique drômoise. Ils doivent en outre prendre appui, même partiellement, sur les différentes ressources archivistiques, documentaires et muséales des établissements culturels appartenant au Département (archives départementales de la Drôme, conservation départementale du patrimoine, musée de la Résistance de Vassieux-en-Vercors, châteaux départementaux de Grignan, Suze-la-Rousse et Montélimar, etc…).

Histoire, histoire de l’art, géographie, archéologie, mais aussi lettres, ethnologie, sciences politiques… Le dispositif couvre un large panel de disciplines, et prend la forme de bourses de recherche d’un montant de 1000 à 2000 euros pour l’année universitaire 2020 – 2021. Versées au mois de décembre 2020, ces bourses pourront même être reconduites les années suivantes (dans la limite de 6000 euros par étudiant).

La contrepartie ? Remettre, en fin d’année universitaire, un exemplaire de votre mémoire, rédiger un article scientifique, et surtout faire profiter le public de vos talents en prononçant une conférence consacrée à vos travaux dans le cadre de la programmation culturelle des établissements départementaux !

Intéressé(e)s ? Constituez votre dossier avant le 13 novembre 2020 en visitant le site web des Archives départementales de la Drôme.

Informations : Archives départementales de la Drôme – 04 75 82 44 80.