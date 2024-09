Vive la rentrÃ©e en DrÃ´me !

Après une pause estivale bien méritée, la rentrée a sonné pour les 25 529 collégiens drômois scolarisés dans les 52 établissements du territoire (38 collèges publics et 14 collèges privés). Pour l’année 2024/2025, le Département de la Drôme consacre 62 M€ en faveur de l’éducation et de la jeunesse.

Tour d’horizon des actions et projets de cette rentrée 2024/2025 et retour en images sur cette journée du 2 septembre !

52 collèges 25 529 collégiens 62 M€ de budget

Rentrée des classes au collège Europa à Montélimar

Maintenir le pouvoir d’achat des familles

Maintien des tarifs de restauration à 3,45 € par repas malgré l’augmentation du coût des denrées et de l’énergie.

à 3,45 € par repas malgré l’augmentation du coût des denrées et de l’énergie. Maintien d’un soutien exceptionnel au dispositif de la carte Top Dép’Art avec 20 € pour des achats pour le sport et la culture (matériel sportif, livres, cinéma, musique…) et 25 € supplémentaires pour l’adhésion à une association sportive ou culturelle et un accès à 4 entrées gratuites pour le collégien et son accompagnant.

Rentrée scolaire au collège Denis Brunet de Saint Sorlin en Valloire

Offrir aux collégiens de meilleurs conditions d’apprentissage

Poursuite des travaux de construction du nouveau collège de Suze-la-Rousse (livraison prévue en 2025, capacité : de 500 à 600 élèves, 24 M€ dont 1M€ de l’Etat et 1,7M€ de la commune)

(livraison prévue en 2025, capacité : de 500 à 600 élèves, 24 M€ dont 1M€ de l’Etat et 1,7M€ de la commune) Fin de la restructuration du collège Olivier de Serres à à Cléon d’Andran, selon le référentiel départemental du « collège de demain » (Livraison en cette rentrée 2024, Montant : 11,5 M€)

selon le référentiel départemental du « collège de demain » (Livraison en cette rentrée 2024, Montant : 11,5 M€) Poursuite des travaux de réaménagement des cours des collèges avec des travaux de désimperméabilisation des sols et de végétalisation notamment dans les collèges Europa à Montélimar, Olivier de Serres à Cléon d’Andran et prochainement au collège Daniel FAUCHER à Loriol-sur-Drôme et à la cité scolaire Emile Loubet à Valence.

notamment dans les collèges Europa à Montélimar, Olivier de Serres à Cléon d’Andran et prochainement au collège Daniel FAUCHER à Loriol-sur-Drôme et à la cité scolaire Emile Loubet à Valence. Des équipements numériques cohérents adaptés aux usages pédagogiques et poursuite du projet de tiers-lieux éducatifs et inclusif au collège Marcel Pagnol à Valence.

adaptés aux usages pédagogiques et poursuite du projet de tiers-lieux éducatifs et inclusif au collège Marcel Pagnol à Valence. Poursuite du Déploiement du « Plan Photovoltaïque » avec l’équipement des collèges en panneaux solaires.

Le nouveau collège Olivier de Serres à Cléon d’Andran qui accueille ses premiers élèves en ce 2 septembre 2024

Excellence dans l’assiette et lutte contre le gaspillage

Une restauration collective toujours plus bio, plus saine, plus locale, plus durable !

Les collèges de la Drôme visent l’excellence avec une moyenne de 52 % de produits durables servis dans les 32 restaurants des collèges dont 48 % de produits biologiques et 9 collèges dépassant les 60 % !





! Les collèges de la Drôme visent l’excellence avec une moyenne de 52 % de produits durables servis dans les 32 restaurants des collèges dont 48 % de produits biologiques et 9 collèges dépassant les 60 % ! Lutte contre le gaspillage alimentaire par la mise en place de selfs participatifs. Grâce à des ilots de distribution, les élèves peuvent se servir selon leur appétit et leurs goûts et réduire ainsi leurs déchets alimentaires. A ce jour, 27 collèges sont équipés de selfs participatifs.

Visite des équipes du restaurant scolaire du Collège Europa à Montélimar par Marie-Pierre Mouton, Présidente du Département

Mais aussi….

Poursuite du plan « Tous à vélo au collège » pour faciliter et sécuriser la pratique quotidienne du vélo des collégiens.

Des actions éducatives « clés en main » : avec une découverte des stations de la Drôme et du Vercors pour tous les 6e via l’action « Tous les 6e à la montagne », une sensibilisation au décryptage de l’information pour tous les 5e avec « Détox l’Infox » et un accès facilité au musée départemental de Vassieux pour les 3e. Une nouvelle action éducative « Les gestes qui sauvent » sera également mise en place au cours de l’année à destination des élèves de 4e.