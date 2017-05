Grosse affluence, samedi 13 mai 2017, à l’occasion des portes ouvertes du nouveau collège de Beaumont-lès-Valence organisées par le Département de la Drôme.

Sur place, des futurs élèves accompagnés de leurs parents, mais aussi de nombreux habitants du secteur ont découvert le collège « nouvelle génération » qui pourra accueillir jusqu’à 650 élèves dès la rentrée de septembre.

Construire pour la jeunesse, pour le savoir, constitue toujours un signal fort et positif ont souligné Patrick Labaune, président du Conseil départemental de la Drôme et Emmanuelle Anthoine, vice-présidente chargée de l’éducation.

Le secteur de recrutement du nouveau collège concerne les élèves des communes de Beaumont-lès-Valence, Montvendre, Montmeyran, Montéléger, Beauvallon, La Baume-Cornillane et Ourches.

Bienvenue au collège du 21e siècle

D’un coût global de 21 M€, et outre les fonctionnalités classiques (salles de classes banalisées ou spécialisées, CDI , administration, foyer..), ce collège est relié à la fibre optique et entièrement câblé. Il bénéficie d’une salle polyvalente, d’une cuisine et d’une salle de restauration de 500 demi-pensionnaires et de 3 logements de fonction.

Des aménagements périphériques ont également été réalisés :

une cour et un plateau sportifs pourvu de vestiaires (un emplacement a été réservé pour la construction d’un gymnase (3,5 M€),

une aire « gare routière » pour 8 bus et la voie d’accès nécessaire à son fonctionnement,

une aire de stationnement de 68 places devant l’entrée du collège, dont 2 places handicapées et 15 places « dépose-minute ».

Bâtiment passif

En avance sur les normes développement durable 2020, le bâtiment de 6 106 m2 est « passif » sur le plan énergétique :

conception bioclimatique pour bénéficier de la chaleur du soleil tout en se protégeant du vent du nord,

forte isolation et forte étanchéité à l’air (norme 2020)

utilisation maximale de l’éclairage naturel,

réalisation d’un puits canadien pour un air à température constante toute l’année.

Deux énergies renouvelables sont utilisées :

le bois déchiqueté qui assure le chauffage du site avec un appoint gaz,

le solaire, avec l’installation de 730 m² de panneaux photovoltaïques, et du solaire thermique pour l’eau chaude des logements.

Collège innovant

Ce collège est également pionnier dans plusieurs domaines : numérique (réseau fibre optique, wifi sécurisé, tablettes, postes informatiques, vidéo projecteurs), mobilier nomade ou modulable pour favoriser l’apprentissage en groupes, self participatif (manger mieux manger bio et lutte contre le gaspillage alimentaire).

Concertation

Tout au long de l’opération, le Département a associé la commune de Beaumont-lès-Valence, la Communauté d’agglomération Valence Romans Agglo et Valence Romans Déplacements pour élaborer les besoins de ce programme.

La visite s’est déroulée en présence de Patrick Labaune, Président du Conseil départemental de la Drôme, d’Emmanuelle Anthoine,vice-présidente chargée de l’éducation, Christian Morin, vice-président chargé des bâtiments et des transports, Geneviève Girard et Franck Soulignac conseillers départementaux de Valence 3, et de nombreux élus du Département et des communes de rattachement.

© Claire Matras